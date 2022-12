Dangerous Liaisons finalement annulée alors que Starz l'avait renouvelée

News Séries

Starz a finalement annulé sa série Dangerous Liaisons après une seule saison.

La chaîne a annulé son drame d'époque sexy, revenant sur le renouvellement qu'elle lui avait pourtant accordé. (La série avait été renouvelée avant que la première saison ne commence). La première saison, qui est maintenant la dernière, se clôturera comme prévu le 1er janvier.





Prequel du roman classique français Les Liaisons Dangereuses, qui avait déjà inspiré le film le film de 1988 avec Glenn Close et John Malkovich, et le film Cruel Intentions en 1999 avec Sarah Michelle Gellar et Ryan Philippe, la série explorait comment la Marquise de Merteuil et le Vicomte de Valmont se sont rencontrés en tant que jeunes amants à Paris.Dangerous Liaisons mettait en scène Alice Englert et Nicholas Denton dans les deux rôles principaux, et le casting était complété par Lesley Manville Hakeem Kae-Kazim et Tom Wlaschiha

Source : TV Line