Quantum Leap renouvelée pour une saison 2

29/12/2022

NBC a renouvelé sa série Quantum Leap (2022) pour une saison 2.

Ben Song continuera à parcourir le temps pour au moins une saison supplémentaire, puisque la chaîne a renouvelé son reboot pour une saison 2.





La série se déroule 30 ans après que Sam Beckett (Scott Bakula) ait disparu dans le Quantum Leap Accelerator. La nouvelle série suit une nouvelle équipe, qui s'est formée pour recommencer le projet. Tout a changé cependant, quand Ben ( Raymond Lee ) a fait un saut non autorisé dans le passé, laissant son équipe comprendre pourquoi il l'a fait.Herbert “Magic” Williams ( Ernie Hudson ), que Beckett avait rencontré durant un saut pendant le Guerre du Vietnam, mène l'équipe qui travaille pour ramener Ben. Le reste du casting inclut la fiancée de Ben, Addison (Caitlin Basset), une vétérante de l'armée décorée qui apparait en hologramme que seul Ben peut voir et entendre durant ses sauts; Ian Wright ( Mason Alexander Park ), qui dirige "Ziggy", l'unité d'Intelligence Artificielle; et Jenn Chou ( Nanrisa Lee ), qui dirige l'unité de sécurité digitale pour le projet.Quantum Leap a partagé avec East New York le titre de nouvelle série la plus regardée de la rentrée, avec un taux de 0.5.NBC a commandé une saison complète à Quantum Leap en octobre, la saison 1 passant de 12 à 18 épisodes.

