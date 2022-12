How I Met Your Father: une date et des photos pour la saison 2

News Séries

Hulu a dévoilé une date pour la saison 2 de How I Met Your Father.

La seconde saison du spin-off de How I Met Your Mother débutera le mardi 24 janvier avec le premier épisode d'une saison qui en comptera 20. Les épisodes seront diffusés à un rythme hebdomadaire.



Lancée en janvier dernier, la série prend place 8 ans après les événements du finale de How I Met Your Mother et suit un nouveau groupe d'amis composés de Sophie (Hilary Duff), Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) et Sid (Suraj Sharma).



L'histoire est racontée depuis la perspective de la version de Sophie de 58 ans (jouée par Kim Cattrall) et, contrairement à la série originale, le pilot de How I Met Your Father précise que Sophie a déjà rencontré le père de ses enfants, confirmant que la série avance dans une direction légèrement différente.



