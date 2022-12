Kaleidoscope: une date et un trailer pour la série de cambriolage à concept de Netflix

News Séries

29/12/2022 par Amelie Brillet

2022 - Netflix

Netflix a dévoilé une date et un trailer pour sa nouvelle série de cambriolage, Kaleidoscope.

La nouvelle anthologie dramatique de 8 épisodes qui s'étalent sur une période de 25 ans qui peuvent être regardés presque dans n'importe quel ordre sera diffusée à partir du dimanche 1er janvier.





Inspirée très, très librement par 'histoire vraie où 70 milliards de dollars en obligations ont disparus dans le centre de Manhattan durant l'ouragan Sandy, Kaleidoscope (anciennement Jigsaw) suit une équipe de voleurs de haut vol et leur tentative pour entrer dans un coffre-fort apparemment incassable pour le plus gros salaire de l'histoire.Les 8 épisodes, dont les titres sont disponibles ci-dessous, prennent place entre 24 ans avant le casse et 6 mois après. Après que les spectateurs aient regardé une intro nommée "Black", Netflix proposera les épisodes suivants au hasard, finissant toujours par le "White" finale, proposant à chaque téléspectateur une expérience immersive différente.“Yellow: 6 Weeks Before The Heist”“Green: 7 Years Before the Heist”“Blue: 5 Days Before the Heist”“Violet: 24 Years Before the Heist”“Orange: 3 Weeks Before the Heist”“Red: The Morning After the Heist”“Pink: 6 Months After”“White: The Heist” (finale)Kaleidoscope met en scène Giancarlo Esposito Jai Courtney , Niousha Noor, Jordan Mendoza, Soojeong Son et Hemky Madera