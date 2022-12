Freeridge: une date pour le spin-off d'On My Block

News Séries

2022 - Netflix

Netflix nous invite à revenir dans le quartier de Los Angeles de Freeridge.

Me spin-off d'On My Block débutera le jeudi 2 février 2023.



Annoncé en septembre 2021 et teasé quelques semaines plus tard dans le series finale d'On My Block, le spin-off Freeridge est décrit comme une histoire d'adolecents qui grandissent. La comédie suivra les sœurs rivales Gloria et Ines (Keyla Monterroso Mejia et Bryana Salaz) et leurs amis Demi et Cameron (Ciara Riley Wilson et Tenzing Norgay Trainor) qui ont relâché un sort apportant de la malchance dans leurs vies.



La saison 1 de Freeridge comportera 8 épisodes de 30 minutes. Le casting est complété par Peggy Blow dans un nouveau rôle alors que Paula Garcés, Eric Gutierrez, Eme Ik0wuakor et Raushanah Simmons reprendront leurs rôles d'On My Block en tant que Geny, Ruben, Dwayne et Fran.

