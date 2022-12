Shantaram annulée après une seule saison

News Séries

Seriesaddict.fr le 29/12/2022

2022 - Apple TV+

Apple TV+ a annulé sa série Shantaram après seulement une saison.

Le retour télé de Charlie Hunnam aura été de courte durée! Le season finale, diffusé il y a quelques jours, sert donc de series finale.





Basée sur le roman de Gregory David Roberts du même nom, Shantaram mettait en scène Hunnam dans le rôle de Lin Ford, un fugitif cherchant à se perdre dans la ville vibrante et chaotique de Bombay dans les années 80. Seule dans cette ville qui ne lui est pas familière, Lin lutte pour éviter les ennuis dont il s'est échappé. Après être tombé sous le charme d'une femme mystérieuse nommée Karla, Lin doit choisir entre la liberté et l'amour, et les complications qui vont avec.La série était le premier projet télé de Hunnam depuis l'arrêt de Sons of Anarchy, où il jouait le rôle principal de Jax Teller, qui a été diffusée entre 2008 et 2014.Le casting de Shantaram était complété par Antonia Desplat Sujaya Dasgupta et Elektra Kilbey

Source : TV Line