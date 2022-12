Yellowjackets déjà renouvelée pour une saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 29/12/2022 à 15h22 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Showtime

Yellowjackets n'est pas prête de s'arrêter !

Showtime a renouvelé son thriller mystérieux pour une saison 3, trois mois avant le début de sa seconde saison.





Plus tôt en décembre, la chaîne avait annoncé que son drame de survie reviendrait le dimanche 26 mars prochain pour sa seconde saison.Le drame, qui suit une équipe de foot féminine de lycéennes impliquées dans un crash d'avion dans les années 90, avec Melanie Lynskey Christina Ricci et Tawny Cypress a conclut sa première saison en janvier 2021. Le season finale a révélé comment la capitaine de l'équipe Jackie, jouée par Ella Purnell, est morte.Comme déjà annoncé, le casting de la saison 2 accueillera Lauren Ambrose dans le rôle de la version adulte de Van, Simone Kessel dans le rôle de la version adulte de Lottie, et Elijah Wood dans le rôle d'un détective citoyen qui va metre des bâtons dans les roues de Misty.

Source : TV Line