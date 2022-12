The Sex Lives of College Girls renouvelée pour une saison 3

News Séries

HBO Max a renouvelé sa série The Sex Lives of College Girls pour une saison 3.

La comédie créée par Mindy Kaling et Justin Noble suit quatre colocataires, jouées par Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp et Alyah Chanelle Scott à l'université d'Essex. Les deux derniers épisodes de la saison 2 ont été diffusés récemment, et on sait désormais qu'ils ne seront pas les derniers.





La nouvelle offre une lueur d'espoir alors qu'HBO Max a récemment annulé beaucoup de séries, et changé de décision sur des renouvellements pourtant déjà actés. Le streamer a récemment annulé sa série Minx , et a supprimé de son catalogue les séries déjà annulées de HBO The Nevers et Westworld

