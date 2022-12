CW dévoile des dates pour Superman & Lois et Gotham Knights

News Séries

CW a dévoilé une date pour la saison 3 de sa série Superman & Lois, et pour la première saison de Gotham Knights.

Le super-couple interprété par Tyler Hoechlin et Bitsie Tulloch reviendra dès le mardi 14 mars. La série sera suivie par le series premiere de Gotham Knights.



La troisième saison de Superman & Lois verra Superman se battre contre le chef d'Intergang, Bruno Manheim (Chad L. Coleman). Michael Bishop jouera le rôle de Jonathan Kent, suite au départ soudain de Jordan Elsass.





Dans Gotham Knights Batman est mort, et Gotham est fragile dans le Chevalier Noir pour la protéger. Après le meurtre de Bruce Wayne son fils adoptif Turner Hayes est piégé et accusé de son meurtre, avec d'autres enfants des ennemis de Batman. Mais le gang nouvellement créé va vite comprendre qu'une force plus sombre et plus néfaste est à l'œuvre dans Gotham City, et qu'ils vont devoir devenir la nouvelle génération de sauveurs.

