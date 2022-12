Dear Edward: une date et des photos pour la nouvelle série d'Apple TV+

News Séries

Seriesaddict.fr le 29/12/2022

2022 - Apple TV+

Apple TV+ a dévoilé une date et quelques photos pour sa nouvelle série, Dear Edward.

Connie Britton va retrouver son showrunner de Friday Night Lights, Jason Katims, dans le nouveau drame qui commencera le vendredi 3 février avec trois épisodes. Les autres épisodes seront diffusés à un rythme hebdomadaire.



Dear Edward est l'adaptation du roman d'Ann Napolitano. L'histoire suit un garçon de 12 ans nommé Edward (Colin O’Brien) qui survit à un crash d'avion qui tue tous les autres passagers du vol, dont sa famille. Alors que lui et les autres personnes affectées par la tragédie essaient de comprendre ce qui s'est passé, il formera des amitiés inattendues, des romances et fera partie d'une communauté.



Taylor Schilling complète les têtes d'affiche. Katims sera auteur, producteur et showrunner.



Regardez les premières images de Dear Edward:





Source : TV Line