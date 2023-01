The Consultant: une date et un teaser pour le thriller de Prime Video avec Christoph Waltz

News Séries

03/01/2023

Prime Video

Prime Video a dévoilé une date et un teaser pour son nouveau thriller The Consultant.

La série, basée sur le roman du même nom de 2015 de Bentley Little, diffusera ses 8 épisodes en une seule fois le vendredi 24 février.





La série, menée par Christoph Waltz , est décrite comme un thriller comique tordu qui explore la relation sinistre entre un patron et son employé. The Consultant suit Regis Patoff, qui est engagé pour améliorer une entreprise de jeux vidéos sur téléphone. Les employés vont faire l'expérience de nouvelles demandes et challenges, qui vont tout remettre en question, y compris leurs vies.En plus de Waltz, le casting est composé de Brittany O’Grady Nat Wolff et Aimee Carrero

Source : TV Line