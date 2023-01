A Spy Among Friends: une date pour le thriller avec Damian Lewis et Guy Pearce

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/01/2023 à 15h23 par Amelie Brillet | Agenda | 1

2023 - MGM+

MGM+ (anciennement FX) a annoncé une date pour sa nouvelle série, A Spy Among Friends.

L'adaptation de Ben Macintyre mettant en scène Damian Lewis et Guy Pearce débutera le dimanche 12 mars. Il s'agit d'une mini-série de 6 épisodes.



A Spy Among Friends dramatise l'histoire vraie de deux espions anglais et amis depuis toujours Nicholas Elliott (Lewis) et Kim Philby (Pearce).



Philby devient le transfuge britannique et l'agent double soviétique le plus connu. En plus, la trahison profondément personnelle de Philby, découverte au plus fort de la guerre froide, a entraîné l'éviscération des services de renseignement britanniques et américains.



Le casting est complété par Anna Maxwell Martin, Stephen Kunken et Adrian Edmondson.



Alexander Cary (Homeland, Taken), qui a déjà remporté un Emmy Award, sert de créateur et de producteur pour cette adaptation de six épisodes.

Source : TV Line