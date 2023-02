Fear the Walking Dead prendra fin avec sa saison 8, découvrez sa date

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/02/2023 à 16h30 par Amelie Brillet | Agenda | 1

2023 - AMC

La fin est proche pour Fear the Walking Dead.

AMC a confirmé que son drame sur une apocalypse zombie prendrait fin avec sa saison 8 à venir. La saison de 12 épisodes sera découpée en deux parties: les six premiers épisodes seront diffusés à partir du dimanche 14 mai, alors que les six derniers épisodes seront diffusés plus tard cette année.



Selon le synopsis officiel, la dernière saison de Fear The Walking Dead reprendra après la conclusion de la saison 7, alors que les espoirs de Morgan (Lennie James) et Madison (Kim Dickens) de sauver Mo du PADRE ne se sont pas passés comme prévus. Maintenant, Morgan, Madison et les autres qu'ils ont emmenés sur l'île vivent sous les règles cyniques du PADRE. Avec les personnages démoralisés et abattus, la tâche de rallumer l'espoir d'un monde meilleur repose sur la personne qu'ils étaient venus secourir en premier lieu, la fille de Morgan, Mo.



Fear The Walking Dead a été renouvelée pour une saison 8 en décembre 2021. AMC a aussi dévoilé des photos pour l'ultime saison:





Source : TV Line