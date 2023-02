Lucky Hank: une date et un teaser pour la nouvelle série avec Bob Odenkirk

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/02/2023 à 16h20 par Amelie Brillet

2023 - AMC

Bob Odenkirk s'apprête à faire son retour sur nos écrans.

La série de l'ancien de Better Call Saul, Lucky Hank, débutera le dimanche 19 mars sur AMC. La chaîne a aussi dévoilé un premier teaser:





La dramédie verra Odenkirk endosser le rôle du professeur d'université Hank, en plein dans une crise de la quarantaine dans une université fictionnelle, en Pennsylvanie. William Henry “Hank” Devereaux Jr. est l'épineux président du département d'anglais du collège. Aaron Zelman (Damages) et Paul Lieberstein (The Office) ont adapté la série à partir du roman de Richard Russo Straight Man, et sont aussi co-showrunners. Mireille Enos joue Lily, femme d'Hank et vice principale du lycée local. Le casting est complété par Oscar Nunez Kyle MacLachlan et Chris Diamantopoulos

Source : TV Line