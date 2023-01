Wednesday renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 25/01/2023 à 11h04 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Netflix

Netflix a renouvelé sa série Wednesday pour une saison 2.

Même si on n'avait pas trop de doute vu les records de visionnage de la série, c'est maintenant officiel: Mercredi Addams (Jenna Ortega) sera de retour à Nevermore pour continuer ses enquêtes... et son éducation.







La saison 1 suivait les tentatives de Wednesday de contrôler ses pouvoirs psychiques naissants, tout en essayant d'arrêter une série de meurtres commis par un monstre, et en résolvant un mystère vieux de 25 ans impliquant ses parents.



Le co-créateur Miles Millar avait déjà parlé de son envie d'explorer davantage les dynamiques de la famille Addams. Il avait expliqué qu'ils avaient juste touché la surface avec ces personnages et les acteurs qui les incarnent à merveille, précisant que la relation entre Wednesday et Morticia était essentielle à la série, et que l'idée que Wednesday essayait de forger son propre chemin continuerait à être importante.



Mais la série s'appelle Wednesday, et sera toujours centré sur le personnage principal, tout en mettant en scène le reste de la famille dans quelques épisodes, comme ça a été le cas dans la première saison.

Source : TV Line