The Last Thing He Told Me: une date et des photos pour le nouveau thriller d'Apple TV+

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/01/2023 à 11h19 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Apple TV+

Apple TV+ a annoncé une date et dévoilé quelques photos pour son nouveau thriller, The Last Thing He Told Me.

La série, menée par Jennifer Garner (Alias) débutera le vendredi 14 avril avec deux épisodes (sur sept au total). La saison s'étalera ensuite jusqu'au 19 mai.



Basée sur le bestseller de Laura Dave (qui a co-créé la série avec son mari Josh Singer), The Last Thing He Told Me met en scène Garner dans le rôle d'Hannah, une femme qui doit créer une relation avec sa belle-fille de 16 ans Bailey (Angourie Rice, Mare of Easttown) pour trouver la vérité sur la disparition mystérieuse de son mari.



Le casting est complété par Nikolaj Coster-Waldau dans le rôle du mari disparu d'Hannah, Aisha Tyler, Augusto Aguilera, Geoff Stults et John Harlan Kim.



Apple a aussi dévoilé une première photo des deux actrices principales:





Source : TV Line