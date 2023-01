Uncoupled annulée après une seule saison

News Séries

24/01/2023

2023 - Netflix

Netflix a annulé sa dramédie Uncoupled après seulement une saison.

La quête pour retrouver l'amour de Neil Patrick Harris n'ira pas plus loin, puisque la série créée par Darren Star n'aura pas de saison 2.





Uncoupled suivait Harris dans le rôle d'un agent immobilier à New York, Michael Lawson, qui s'est retrouvé célibataire du jour au lendemain après que son petit ami de longue date, Colin McKenna, l'ait brusquement quitté. Les 8 épisodes de la première (et dernière) saison se sont terminés avec Colin revenant dans leur appartement pour dire à Michael qu'il avait fait une grosse erreur.Le casting était complété par Tuc Watkins Emerson Brooks et Marcia Gay Harden

