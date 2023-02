Snowpiercer: la dernière saison annulée par TNT, la série sera proposée ailleurs

News Séries

La quatrième saison de Snowpiercer, seule série survivante de la chaîne TNT, ne sera finalement pas diffusée sur la chaîne câblée.

En juin 2022, TNT a annoncé que Snowpiercer, qui met en scène Daveed Diggs et Jennifer Connelly , avait été renouvelée pour une dernière et quatrième saison. Depuis, les trois premières saisons ont été silencieusement retirées du catalogue d'HBO Max.Depuis la fin d'Animal Kingdom, Snowpiercer était la seule série originale restante sur la chaîne, qui a autrefois produit des séries telles que The Alienist Leverage , ou encore Rizzoli And Isles

Source : TV Line