Riverdale et Nancy Drew: des dates pour les dernières saisons

01/02/2023

CW a annoncé des dates pour les dernières saisons de ses séries Riverdale et Nancy Drew.

Riverdale débutera sa septième et dernière saison qui défie les règles du temps le mercredi 29 mars, après un épisode de The Flash. La dernière saison, la quatrième, de Nancy Drew, débutera quant à elle le mercredi 31 mai, prenant la case horaire de The Flash.



La saison finale de Riverdale compte 20 épisodes, et Nancy Drew en compte 13. Les series finale seront tous deux diffusés le mercredi 23 août.



La chaîne a aussi dévoilé une première image pour chacune des saisons :





Dans la dernière saison de Riverdale , on reprendra les choses là où on les avait laissées: Jughead Jones se retrouve coincé dans les années 50. Il n'a aucune idée de la façon dont il s'est retrouvé là, ni comment retourner dans le présent. Ses amis ne sont d'aucune aide, puisqu'ils vivent de vraies vies, comme s'ils n'avaient jamais connu autre chose que les années 50.Pour sa dernière saison, Nancy Drew verra ses membres dans de nouvelles positions: suivant son désir de justice, George est étudiante en droit; Nick est de nouveau célibataire suite à sa rupture avec George, et veut devenir un homme d'affaires local à succès; Bess a hâte de défendre les secrets dangereux et surnaturels de la ville; et le nouvel amour de Nancy doit confronter le sort mortel qui l'empêche de se rapprocher de Nancy.

