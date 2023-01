Mayans MC prendra fin avec sa saison 5

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/01/2023 à 16h08 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - FX

FX a annoncé que la cinquième saison de Mayans MC, qui avait déjà été annoncée, serait la dernière.

Spin-off de Sons of Anarchy (qui a été diffusée sur FX entre 2008 et 2014), Mayans MC se centre sur le club de biker de Santo Padre et plus précisément sur ses membres Ezekiel “EZ” Reyes (JD Pardo) et son frère, Angel (Clayton Cardenas). Une date pour la dernière saison n'a pas encore été annoncée.





Le finale de la saison 4 invoquait une vieille règle du club qui a permis à EZ de renverser le président du club, Marcus Alvarez. Dans un twist, EZ s'est lui-même nommé président, et a nommé Bishop en tant que vice président. Il a aussi déclaré son intention de démarrer un partenariat avec la reine de la drogue Soledad, sans savoir que l'entrepôt de Soledad avait été brûlé par un pyromane anonyme.

Source : TV Line