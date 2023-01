The Mosquito Coast annulée après deux saisons

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/01/2023

Apple TV+ a annulé sa série The Mosquito Coast après deux saisons.

Le voyage de la famille Fox connait une fin abrupte, puisque la série se termine avec sa seconde saison, dont le dernier épisode a été diffusé le 6 janvier dernier.





La série mettait en scène Justin Theroux dans le rôle d'Allie Fox, un inventeur qui vit en dehors des sentiers battus avec sa femme Margot et leurs deux enfants adolescents. Dans la première saison, Allie a embarqué sa famille dans une fuite et s'est retrouvé mêlé aux cartels de drogue mexicains au sud de la frontière. La saison 2 a vu les Fox vivre avec une communauté de réfugiés dans la jungle du Guatemala. Melissa George partageait l'affiche dans le rôle de Margot, alors que les deux adolescents étaient joués par Logan Polish et Gabriel Bateman The Mosquito Coast a débuté en 2021 avec une saison de 7 épisodes, et est revenu pour une saison 2 de 10 épisodes en novembre dernier.La série était adaptée du roman du même nom de Paul Theroux, qui avait déjà inspiré un film avec Harrison Ford en 1986.

