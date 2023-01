NCIS: Los Angeles prendra fin cette saison

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/01/2023 à 17h32 par Amelie Brillet

2023 - CBS

NCIS : Los Angeles s'apprête à rendre les armes après 14 ans de bons et loyaux services.

L'équipe de Los Angeles du NCIS terminent leurs missions au printemps, après 14 ans à combattre le crime et à retrouver une quantité impressionnante de matériel nucléaire.





. Le premier et plus long spin-off de NVIS se conclura avec un total de 322 épisodes.A ce jour, la saison 14 de NCIS : Los Angeles réunit un total de 6.2 million de téléspectateurs, pour un taux de 0.6 sur la cible des 18/49 ans, soit une baisse de 15% par rapport à la saison précédente. Des 13 drames diffusés par CBS cette saison, il est douzième en terme d'audiences, ne dépassant que CSI: Vegas, et huitième ex-aequo pour le taux.

