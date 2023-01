Outlander prendra fin avec sa saison 8, Starz commande un prequel

News Séries

Starz a renouvelé son drame Outlander pour une huitième et dernière saison.

La saison 8 d'Outlander sera composée de 10 épisodes.





En plus, la chaîne a commandé, un prequel centré sur l'histoire d'amour des parents de Jamie Fraser, Ellen MacKenzie et Brian Fraser. Starz a confirmé que le développement de la série avait commencé en août.Matthew B. Roberts, showrunner d'Outlander, sera showrunner et producteur du spin-off. La saison 1 comptera 10 épisodes. Maril Davis et Ronald D. Moore seront aussi producteurs, et Diana Gabaldon, l'auteure d'Outlander, sera productrice consultante.

Source : TV Line