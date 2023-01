The Neighborhood renouvelée pour une saison 6

News Séries

2023 - CBS

CBS a renouvelé sa série The Neighborhood pour une saison 6.

La comédie a décroché un renouvellement précoce et sera bien de retour pour une sixième saison.





The Neighborhood a commencé en 2018, et se centre sur l'amitié improbable des voisins Calvin ( Cedric the Entertainer ) et Dave ( Max Greenfield ), et de leurs femmes, Tina ( Tichina Arnold ) et Gemma ( Beth Behrs ). Sheaun McKinney et Marcel Spears jouent les fils de Calvin et Tina, Malcolm et Marty, et Hank Greenspan joue Grover, le fils de Dave et Gemma.CBS a déjà octroyé des renouvellements pour ses comédies Ghosts (pour une saison 3) et Young Sheldon (pour une saison 7). Bob Hearts Abishola, actuellement dans sa saison 7, attend toujours la bonne nouvelle, même si il est peu probable qu'elle se fasse annuler.

