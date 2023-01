The Last of Us renouvelée pour une saison 2

News Séries

The Last of Us n'en n'a pas fini avec nous !

HBO a renouvelé son adaptation du célèbre jeu vidéo pour une saison 2. Une nouvelle qui n'est pas étonnante vu le succès des deux premiers épisodes, mais qui fait plaisir.





Le drame post-apocalyptique qui se déroule 20 ans après une pandémie causée par une mutation de champignons qui a transformé la majorité de la population en sortes de zombies connus sous le nom d'"infectés". Pedro Pascal joue le rôle de Joel, un homme en deuil qui doit transporter une adolescente nommée Ellie ( Bella Ramsey ) qui semble être immunisée des effets terribles du champignon. Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann, qui a créé le jeu vidéo, sont producteurs et créateurs de la série.La série a commencé dimanche 15 janvier avec 4.7 millions de téléspectateurs. L'épisode 2 a quant à lui été vu le dimanche suivant par 5.7 millions de téléspectateurs, marquant la plus grosse hausse d'audiences (22%) de toute l'histoire de la chaîne.La première saison de The Last of Us couvre à peu près le premier jeu, même si des éléments du second jeu, et des ajouts téléchargeables du premier jeu, ont été inclus. La saison 2 couvrira le second jeu.

