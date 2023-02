Simpsons, Bob's Burgers et Family Guy renouvelées pour deux saisons supplémentaires

News Séries

2022 - FOX

Les Simpsons, les Griffins et les Belchers ne vont pas quitter FOX de sitôt !

La chaîne a renouvelé ses trois séries pour deux saisons supplémentaires chacune: The Simpsons pour des saisons 35 et 36, Family Guy pour des saisons 22 et 23, et Bob's Burgers pour des saisons 14 et 15.





FOX a voulu célébrer l'excellence de l'animation, sur des séries qui durent, et ne risquent pas de s'arrêter dans un avenir proche. Les Simpsons en sont à 750 épisodes, Family Guy 400 et Bob's Burgers 250 épisodes ! De quoi rattraper si vous êtes en retard !En plus de ce trio, la FOX compte d'autres séries d'animation: The Great North et HouseBroken (respectivement renouvelées pour des saisons 4 et 2), et les nouvelles séries à venir, Krapopolis (de Dan Harmon) et Grimsburg (avec John Hamm), qui ont toutes deux déjà été renouvelées.

