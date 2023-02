Succession: une date et un teaser pour la saison 4

News Séries

L'attente pour la nouvelle saison de Succession prend bientôt fin.

La série, qui a remporté plusieurs Emmy Awards, reviendra à partir du dimanche 26 mars pour sa saison 4.



La chaîne a aussi dévoilé un nouveau teaser:





A la fin de la saison 3, la fratrie Kendall, Shiv et Roman (joués par Jeremy Strong Sarah Snook et Kieran Culkin ) ont fait équipe pour empêcher leur père Logan ( Brian Cox ) de vendre Waystar à Lukas Mattson ( Alexander Skarsgård ) et GoJo. Malgré tout, Logan qui avait un temps d'avance a fait en sorte que leur mère signe le contrat, se générant une grosse somme d'argent, tout en empêchant ses enfants de bénéficier de quoique ce soit.Dans la saison 4 de 10 épisodes de Succession, la vente du conglomérat de média Waystar Royco au visionnaire Lukas Matsson avance encore plus. Cela provoque un séisme chez les Roy, et des divisions, alors qu'ils imaginent ce que sera leur vie une fois le deal complété. Une lutte de pouvoir s'ensuit. Annabeth Gish , Adam Godley, Eili Harboe et Jóhannes Haukur Jóhannesson rejoignent le casting de la nouvelle saison.HBO a aussi dévoilé quelques images pour la saison 4 de Succession:

