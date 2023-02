News Séries

Seriesaddict.fr le 01/02/2023 à 10h10 par Charlotte Papet | Agenda | 0

You - 2023 - Netflix

Découvrez le calendrier français concernant les séries américaines pour le mois de février 2023.

Le calendrier de diffusion de séries américaines ou encore anglaises en France est prêt ! Chaque mois, nous faisons une news consacré à la diffusion française des séries US.



Calendrier séries US France : Février 2023



MERCREDI 1ER FEVRIER

It's Always Sunny in Philadelphia (Saisons 8 à 15) - Disney+

The Great North (Saison 3) - Disney+

Girls5Eva (Saisons 1 à 3) - Netflix