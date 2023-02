Nouvelles séries TV février 2023 : Dear Edward, Hello Tomorrow, The Consultant...

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/02/2023 à 10h11 par Charlotte Papet | Agenda | 0

The Consultant - Amazon Prime Video - 2023

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en février 2023 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de février :



MERCREDI 1ER FEVRIER



The Ark - Syfy

Synopsis : 100 ans dans le futur, les missions pour la colonisation planétaire ont commencé, et sont une nécessité pour aider à la survie de la race humaine. La première de ces missions, à bord du vaisseau spatial nommé The Ark, rencontre un événement catastrophique qui cause une destruction massive, et des morts.

Note d'envie de voir la série : 6/10