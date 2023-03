Avenue 5 annulée après deux saisons

News Séries

Seriesaddict.fr le 22/03/2023 à 11h30 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - HBO

HBO a annulé sa comédie de science-fiction Avenue 5 après deux saisons.

Menée par Hugh Laurie et créée par Armando Iannucci (qui a créé Veep).





Hugh Laurie jouait de capitaine d'un vaisseau de croisière inter-planétaire qui a été dévié de sa course et a du trouver un moyen de survivre avec des passagers énervés et des ressources s'amenuisant. Josh Gad partageait l'affiche dans le rôle du milliardaire propriétaire du vaisseau. Le casting était complété par Zach Woods Nikki Amuka-Bird et Ethan Phillips Avenue 5 a débuté en janvier 2020 avec une saison de 9 épisodes, et avait été renouvelée deux mois plus tard. La saison 2 n'a cependant été diffusée que deux ans et demi plus tard, à cause du Covid. Les 8 épisodes de la saison 2 se sont achevés en novembre dernier.

Source : TV Line