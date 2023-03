The Peripheral renouvelée pour une saison 2

News Séries

The Peripheral a renouvelé sa série The Peripheral pour une saison 2.

Le futur compliqué de Flynne Fisher va se poursuivre, puisque la série de science-fiction The Peripheral reviendra pour une deuxième saison.





Basée sur le bestseller SF de William Gibson, la série suit Flynn ( Chloe Grace Moretz ), une jeune femme intelligente qui est coincée dans une ville sans espoir quand on lui propose une nouvelle voie, grâce à un dispositif de réalité virtuelle. Mais cette réalité supposée virtuelle se révèle plus réelle que jamais, alors qu'elle est propulsée dans un monde étrange fait de robots chauffeurs armés de couteaux, de voitures qui disparaissent et d'explosions assourdissantes. Charlotte Riley et Alexandra Billings complètent le casting.Les créateurs de Westworld Lisa joy et Jonathan Nolan sont producteurs, aux côtés du créateur et showrunner Scott B. Smith.

