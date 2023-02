Outer Banks renouvelée pour une saison 4

News Séries

20/02/2023

2023 - Netflix

Netflix a renouvelé sa série Outer Banks pour une saison 4.

La nouvelle tombe juste avant le lancement de la saison 3, le 23 février.





Les créateurs de la série, Jonas Pate, Josh Pate et Shanon Burke seront de retour en tants que showrunners et producteurs.La saison 2 s'est terminée avec les Pogues, John B., Sarah, Kiara, Pope, JJ et leur nouvelle amie Cleo qui se sont écrasés sur une île, qu'ils ont appelé Poguelandia, après avoir perdu tout l'or qu'ils avaient passé beaucoup de temps à chasser. Mais les ennuis vont vite les rattraper.Dans la saison 3, les ados vont se remettre à la chasse au trésor. Ils sont ruinés et loin de chez eux, ils ne peuvent faire confiance à personne, Ward et Rafe ont soif de vengeance, et un Caribéen sans pitié ne s'arrêtera devant rien pour récupérer le trésor. Est-ce que le trésor a jamais été à leur portée N Ou est-ce que c'était juste un piège pour les arrêter une bonne fois pour toute ? Dans tous les cas, c'est les Pogues contre le reste du monde.

Source : TV Line