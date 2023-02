Poker Face renouvelée pour une saison 2

News Séries

2023 - Peacock

Peacock a renouvelé sa série à mystères Poker Face pour une saison 2.

Co-créée par Rian Johnson (les films Knives Out) et Natasha Lyonne, Poker Face met en scène Lyonne dans le rôle de Charlie Cale, une serveuse de cocktails qui a le don spécial de savoir quand quelqu'un ment.





Ce dont la met en danger cependant, elle prend donc la route dans sa voiture vintage, pour résoudre des mystères sur la route. Benjamon Bratt partage l'affiche dans le rôle de l'homme de main Cliff, et le format "mystère de la semaine" permet à beaucoup de guests prestigieux d'apparaitre, tels que Adrien Brody Nick Nolte et beaucoup d'autres.La série a débuté en janvier, et la première saison prendra fin le jeudi 9 mars.

