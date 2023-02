UnPrisoned: une date et un trailer pour la nouvelle comédie avec Kerry Washington

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/02/2023 à 14h32 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Hulu

Hulu a dévoilé une date et un trailer pour UnPrisoned, sa nouvelle comédie.

La série, menée par Kerry Washington et Delroy Lindo, débutera le vendredi 10 mars avec ses 8 épisodes:





On y suivra Paige (Washington), une thérapeute dont le père Edwin (Lindo) vient juste d'être libéré de prison après 17 ans d'incarcération. Edwin emménage avec Paige et son fils adolescent Finn ( Faly Rakotohavana ), et fait de son mieux pour rattraper le temps perdu et apprendre à connaître son petit-fils, qu'il n'a jamais vu.

Source : TV Line