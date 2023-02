Succession prendra fin avec sa saison 4

News Séries

Seriesaddict.fr le 25/02/2023 à 14h30 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - HBO

La lutte de pouvoir des Roy va prendre fin plus tôt qu'on ne l'aurait pensé.

HBO a annoncé que la saison 4 de sa série multi-primée, Succession, serait la dernière. Jesse Armstrong, le créateur de la série, a expliqué que depuis la saison 2, il pensait à la meilleure fin pour la série, sans être sur de quand la fin interviendrait.





Avant la saison 4, il s'est réuni avec ses auteurs pour déterminer s'il était tant ou non de conclure Succession. La décision a été prise de partir tôt mais bien, plutôt que de durer trop longtemps, modifier l'ADN de la série pour la rendre plus fun, avec des épisodes bons, et des épisodes mauvais. On peut comprendre sa décision.Succession suit l'ultra-riche famille Roy et sa bataille sauvage pour contrôler l'empire médiatique du patriarche Logan Roy. La série a débuté en 2018 et a gagné deux Emmys pour la meilleure série. La saison 4 débutera le

Source : TV Line