Welcome to Derry, prequel de ça, commandé sur HBO Max

le 25/02/2023

HBO Max a commandé un prequel pour It (ça, chez nous), Welcome to Derry.

Pennywise le clown flottant envahira nos écrans dans une série qui prendra place dans l'univers du célèbre roman de Stephen King.



Welcome to Derry (le titre pourrait changer) étendra la vision établie par le réalisateur Andy Muschietti dans les films IT et IT Chapter Two. Muschietti développe la série pour la télévision, aux côtés de sa sœur Barbara et Jason Fuchs. Muschietti réalisera plusieurs épisodes, dont le pilot.



Le frère et la sœur ont expliqué être fan de l'œuvre de Stephen King depuis leur enfance, et que le cinéma ne leur avait pas permis de développer tout ce qu'ils avaient en tête. Il s'agit d'une histoire épique qui contient beaucoup. Ils ont hâte explorer les profondeurs du roman de King avec tout son cœur, son humanité, son humour et son horreur.



La série prendra place durant les années 60, et explorera les origines du sort qui hantera la petite ville du Maine pour les 27 années suivantes. La série mènera aux événements du premier film.

