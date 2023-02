Extrapolations: une date et un trailer pour l'anthologie remplie de stars d'Apple TV+

News Séries

Apple TV+ a dévoilé une date et un trailer pour sa nouvelle mini-série Extrapolations, qui ne compte pas nous remplir d'espoir pour l'avenir...

Extrapolations est une série limitée vivifiante qui introduit un futur proche où les effets chaotiques du changement climatique se sont intégrés à notre vie quotidienne.





Avec l'aide d'un casting rempli à rabord de stars, le producteur du film Contagion, Scott Z. Burns, raconte huit histoires interconnectées sur l'amour, le travail et la foi à travers le globe. La série explore les choix intimes et radicaux qui doivent être faits alors que la planète change plus vite que la population. Chaque histoire est différente, mais le combat pour notre futur est universel. Sommes-nous assez courageux pour devenir la solution de notre propre perte avant qu'il ne soit trop tard ?Le trailer montre le déclin de la terre sur cinq décennies, culminant en 2070. Le casting inclut Yara Shahidi David Schwimmer , Neska Rose, Judd Hirsch Adarsh Gourav , Gaz Choudhry, Keri Russell Forest Whitaker , Hari Nef, Eiza González Murray Bartlett et MaameYaa Boafo Extrapolations débutera leavec trois épisodes, suivis par un nouvel épisode chaque vendredi jusqu'au 21 avril.

