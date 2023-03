Shrinking renouvelée pour une saison 2

News Séries

10/03/2023

2023 - Apple TV+

Apple TV+ a renouvelé sa dramédie Shrinking pour une seconde saison.

Très bonne nouvelle, la comédie co-créée par Bill Lawrence (Ted Lasso, Scrubs), Brett Goldstein (Ted Lasso) et Jason Segel (qui tient aussi le premier rôle) reviendra pour une deuxième saison.





Shrinking suit Jimmy (Segel), un psychologue qui fait le deuil de sa femme et qui commence à enfreindre les règles, pour dire à ses patients exactement ce qu'il pense. Ignorant sa formation et l'éthique, il commence à faire de grands changements dans la vie de ses patients, et dans la sienne, tout en essayant de réparer sa relation avec sa fille Alice.Selon notre humble avis, si le premier épisode est maladroit, surtout dans sa production (le pilot s'appuie beaucoup trop sur la musique), la série s'améliore d'épisode en épisode! Les personnages gagnent rapidement en profondeur, les patients sont relégués au troisième plan, et le casting est excellent !D'ailleurs, le casting est complété par Jessica Williams Michael Urie et Luke Tennie La saison 1 est actuellement en cours de diffusion et prendra fin leprochain.

