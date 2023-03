The Other Two: une date et des photos pour la saison 3

News Séries

Après près de deux ans de pause, HBO Max a annoncé une date de diffusion pour la saison 3 de sa série The Other Two.

La série reviendra le jeudi 4 mai.



The Other Two a commencé sur Comedy Central en janvier 2019, avant de déménager sur HBO Max pour sa seconde saison, qui a débuté en 2021.



La comédie met en scène Drew Tarver et Helene York dans le rôle des frère et soeur Cary et Brooke. Dans la saison 3, après s'être comparés pendant des années à leur frère, pop star beaucoup plus jeune qu'eux ChaseDreams (Case Walker), qui est maintenant adulte et à leur mère présentatrice d'un talk show Helen (Molly Shannon), qui est maintenant plus puissante qu'elle n'aurait pu l'imaginer.

Brooke et Cary sont maintenant autonomes, et ont leur propre succès. Et pourtant... ils se retrouvent à se comparer à ne nouvelles personnes, encore une fois ??





La troisième saison a entièrement été filmée durant la pandémie, et se déroule de nos jours. La série comportera donc des storylines qui parleront du covid.



HBO Max a aussi dévoilé des photos pour la saison 3 de The Other Two:





