The Diplomat: une date pour le nouveau drame de Netflix avec Keri Russell

le 20/03/2023

Keri Russell revient dans l'univers de l'intrigue internationale, et vite !

L'ancienne star de The Americans sera à la tête de The Diplomat, le nouveau drame de Netflix qui débutera le vendredi 20 avril. Le streamer a aussi dévoilé une toute première photo, que vous pouvez voir ci-dessus.



Russell joue le rôle de Kate Wyler, la nouvelle ambassadrice américaine du Royaume-Uni, qui doit être médiatrice dans des crises internationales et construire des alliances stratégiques tout en essayant de gérer son mariage compliqué à un autre diplomate, Hal (Rufus Sewell).



Selon sa créatrice Debora Cahn, The Diplomat est une série sur la transcendance et la torture que sont les relations à longue distance, qu'il s'agisse d'un mariage ou d'une alliance militaire. Nous changeons, le monde change et nous voulons que ces relations continuent pour toujours.

