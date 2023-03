Doctor Who: des détails sur le spin-off centré sur le personnage de Kate Stewart

News Séries

2021 - BBC One

Plusieurs projets de spin-offs sont en cours de développement, dont un qui mettra en scène Jemma Redgrave. Le showrunner Russel T. Davies a dit qu'un épisode de la nouvelle série est l'une des meilleures choses qu'il ait fait dans sa vie.

Les spin-offs naitront grâce à un gros contrat fait avec Disney+, et feront partie d'un "whoniverse" étendu.



Un de ces spin-offs sur l'UNIT, l'organisation de recherche militaire, et mettra en scène Redgrave dans le rôle de Kate Stewart. Redgrave a joué ce rôle dans 10 épisodes de Doctor Who depuis 2012 et le spin-off se concentrera sur son rôle à la tête de l'unité de recherche, que l'on a pu voir ici et là dans Doctor Who au cours des 50 dernières années.



Elle pourrait potentiellement apparaître dans l'épisode spécial de noël aux côtés du nouveau docteur, Ncuti Gatwa. David Tennant et Catherine Tate apparaîtront aussi dans trois épisodes spéciaux consacrés au 60 ans de la série.



Disney+ sera la maison de Doctor Who en dehors du Royaume-Uni et de l'Irlande et le budget de la saison 14 a été massivement augmenté.

