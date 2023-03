Citadel, la série d'espionnage à gros budget d'Amazon renouvelée alors qu'elle n'a pas encore été diffusée

News Séries

2023 - Prime Video

Citadel, le drame cher et dont la production a connu des problèmes des frères Russo qui est en production depuis 2018 aura une seconde saison.

La série avec Priyanka Chopra Jonas et Richard Madden a été renouvelée pour une deuxième saison avant la diffusion de la première, prévue pour le 28 avril prochain. La première saison comportera six épisodes, et on ne connait pas encore le nombre pour la saison 2.



La série événement a été commandée en 2018. Créée par les réalisateurs d'Avengers Joe et Anthony Russo, Citadel a déjà engendré une adaptation indienne, Amazon espérant que le drame puisse devenir une franchise importante pour le streamer.



La série est devenue très chère à cause de nombreuses scènes à re tourner, suite au départ de la moitié de l'équipe créative à cause de différents créatifs. Elle est donc devenue la deuxième série la plus chère de tous les temps, après Rings of Power.



Parmi les changements, Citadel s'est séparée de son showrunner Josh Appelbaum et de son réalisateur Brian Kirk, suite à quoi les Russo ont engagé David Weil (créateur de Hunters, autre série Amazon qui vient de se conclure). Des sources indiquent que Weil restera le showrunner pour la seconde saison.

