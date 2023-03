Class of '09: une date pour la mini-série de science fiction de FX

News Séries

FX a dévoilé une date pour son nouveau thriller à suspense, Class of ’09.

La série de science fiction menée par Brian Tyree Henry (Atlanta) et Kate Mara (House of Cards) débutera le 10 mai prochain sur Hulu (qui est liée à FX) avec deux épisodes, sur une saison qui en compte 8.



Class of '09 suit un groupe d'agents du FBI, diplômé de Quantico en 2009, qui est réuni par la mort d'un ami mutuel. La série, qui s'étale sur trois décennies et racontée à travers trois timelines qui s'entrelacent, examine la nature de la justice, de l'humanité et des choix que l'on fait, qui déterminent nos vies et notre héritage.



La classe, menée par Tayo Miller (Henry) et Amy Poet (Mara) se réunira pour faire face à un objectif commun, possiblement lié à l'interférence d'une intelligence artificielle.



Le casting est complété par Sepideh Moafi (Hour), Brian J. Smith (Lennix), Jon Jon Briones (Gabriel), Brooke Smith (Drew), Jake McDorman (Murphy), et Rosalind Eleazar (Vivienne).

