Beef: une date et un trailer pour la dramédie de Netflix avec Ali Wong et Steven Yeun

Seriesaddict.fr le 20/03/2023 à 15h50 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Netflix

Netflix a dévoilé une date et un trailer pour sa nouvelle série, Beef.

Selon la nouvelle dramédie du streamer, la vengeance est un plat qui se mange froid ! La première saison de 10 épisodes sera diffusée dès le jeudi 6 avril.





Un incident d'incivilité sur la route change la vie de deux étrangers. Danny Cho ( Steven Yeun ), un entrepreneur en échec, est contre Amy Lau ( Ali Wong ), une créatrice d'entreprise avec une entrepreneur autodidacte avec une vie pittoresque. Les enjeux croissants de leur querelle démêlent leurs vies et leurs relations dans cette série sombre et profondément émouvante.Le casting est complété par Joseph Lee David Choe et Patti Yasutake Maria Bello et Ashley Park apparaissent dans des rôles récurrents.

Source : TV Line