The Last of Us: la saison 2 ne couvrira pas tout le second jeu

News Séries

Seriesaddict.fr le 21/03/2023 à 11h21 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - HBO

Cette news contient des spoilers sur la saison 1 de The Last of Us, y compris la fin !

La saison 1 de The Last of Us a raconté assez fidèlement l'histoire du jeu de 2013, du début à la fin. Cependant Craig Mazin, le co-créateur de la série, a expliqué qu'il faudrait plus qu'une saison pour raconter l'histoire du deuxième jeu. Lui et Neil Druckman (co-créateur et créateur du jeu) n'ont pas dit combien de saisons exactement il leur faudrait, ils ont affirmé que ce serait plus qu'une saison.



HBO a renouvelé son adaptation pour une saison 2 en janvier dernier. Une saison 3 n'a pas encore été annoncée.



Druckman a ajouté que certaines des choses pour lesquelles il est le plus excité dans l'histoire à venir sont les changements dont ils ont discuté, et voir l'histoire reprendre vie dans cette autre version. Il pense que c'est excitant, parce que cela s'appuie sur des émotions que les joueurs ont ressenti dans le jeu.



Dans la fin de la saison 1, Joel a tué tous les combattants de la résistance (Firefly) d'un hôpital, qui voulaient tuer Ellie (Bella Ramsey) pour essayer de trouver un remède à l'infection au Cordyceps. Quand Ellie s'est réveillée après son anesthésie, Joel lui a menti en disant que l'expérience n'avait pas fonctionné. Quand plus tard, elle luit a fait promettre qu'il disait bien la vérité, il a menti à nouveau...



Le finale, diffusé dimanche dernier, a une nouvelle fois battu des records d'audiences, avec 8.2 millions de téléspectateurs. Ce qui signifie que (à part l'épisode diffusé deux jous plus tôt à cause du Superbowl), les audiences de la série ont augmenté toutes les semaines depuis le premier épisode, qui avait réuni 4.7 millions de téléspectateurs.



HBO n'a pas encore dévoilé de date de diffusion pour la saison 2 de The Last of Us. En février dernier, Pedro Pascal (Joel) avait déclaré qu'il y avait une chance pour que de nouveaux épisodes commencent à être filmés plus tard cette année. Si c'était le cas, la saison 2 pourrait bien commencer en 2024.

Source : TV Line