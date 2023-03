American Born Chinese: une date et un teaser pour la nouvelle série de Disney+

News Séries

Seriesaddict.fr le 21/03/2023 à 17h31 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Disney +

Disney+ a dévoilé une date et un premier teaser pour sa nouvelle comédie d'action, American Born Chinese.

La série, dans laquelle on retrouvera Michelle Yeoh et Ke Huy Quan (tous deux récemment oscarisés pour leurs rôle dans Everything Everywhere All At Once), débutera le mercredi 24 mai:





Basée sur le roman graphique du même nom de Gene Luen Yang, la série raconte l'histoire de Jin Wang, un adolescent moyen jonglant avec sa vie sociale au lycée et sa vie personnelle avec sa famille d'immigrés. Quand il rencontre un nouvel étudiant étranger le jour de la rentrée, encore plus de mondes entrent en collision alors que Jin est involontairement empêtré dans une bataille de dieux mythologiques chinois.Le casting est complété par Ben Wang Daniel Wu et Sydney Taylor.

Source : TV Line