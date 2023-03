XO, Kitty: une date et un teaser pour le spin-off des films To All The Boys

News Séries

23/03/2023

2023 - Netflix

Netflix a dévoilé une date et un premier teaser XO, Kitty, son spin-off de sa franchise de films à succès To All The Bys.

Il est temps que la petite sœur de Lara Jean sorte de l'ombre, pour aller rejoindre le garçon de ses rêves à l'autre bout du monde !





La première saison de 10 épisodes de XO, Kitty sera disponible sur le streamer à partir duLa série met en scène Anna Cathcart , de retour dans le rôle "d'entremetteuse adolescente" Kitty Son Covey, qui pense tout savoir de l'amour, mais réalise que les relations sont plus difficiles qu'elle ne le pensait quand il s'agit de sa propre histoire.En plus de Cathcart, le casting est composé de Minyeong Choi Jocelyn Shelfo et Regan Aliyah

Source : TV Line