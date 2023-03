Titans: une date pour les derniers épisodes de la série

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/03/2023 à 19h42 par Amelie Brillet

HBO Max a annoncé le début de la fin de Titans.

Les derniers épisodes de la quatrième et dernière saison de Titans débutera le jeudi 13 avril avec deux épisodes, suivi par des épisodes diffusés à un rythme hebdomadaire jusqu'au 11 mai.





Le streamer a aussi dévoilé un poster pour les derniers épisodes, et un first look de Tim Drake dans son costume de Robin.Dans les tous derniers épisodes, les Titans decront entrer dans une bataille épique pour sauver à la fois Kiry et le monde ! Gar partira dans une quête de découverte de soi, essayant de trouver son vrai objectif et de sauver ses amis, et Rachel embrassera des pouvoirs plus sombres pendants que Conner, qui lutte avec son côté Lex Luthor, partira de son côté pour vaincre Sebastian.

