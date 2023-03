Outlander: une date pour la saison 7, qui sera diffusée en deux parties

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/03/2023 à 16h40 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Starz

Starz a annoncé une date pour la première partie de la saison 7 de sa série Outlander.

Outlander reviendra le vendredi 16 juin pour sa saison 7, qui sera divisée en deux parties. La seconde partie sera diffusée en 2024.



La saison 7 sera composée de 16 épisodes, les deux moitié comporteront donc chacune 8 épisodes. La chaîne a aussi dévoilé de nouvelles images:





En janvier, Starz avait annoncé que la saison 8 d'Outlander (on a encore un peu de temps) serait la dernière, mais que l'histoire ne s'arrêterait pas là: la chaîne a déjà commandé un spin-off, Outlander: Blood of My Blood, centré sur les parents de Jamie.La saison 7 verra le recast d'un personnage populaire: Kristin Atherton reprendra le rôle de Jenny Murray, la soeur de Jamie. Le rôle avait été tenu par Laura Donnelly dans les trois premières saisons.

Source : TV Line