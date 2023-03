YOU prendra fin avec sa saison 5

News Séries

Netflix a annoncé le renouvellement de sa série YOU pour une cinquième et dernière saison.

Sera Gamble, qui supervise la série depuis ses débuts en 2018 (sur Lifetime) ne sera plus showrunner pour la saison 5. Elle transfère ses responsabilités à ses co-showrunners, Michael Foley et Justin W. Lo, qui sont aussi producteurs.





La quatrième saison a vu le serial killer Joe Goldberg ( Penn Badgley ) se relocaliser à Londres, où il a essayé de repartir de zéro en tant que professeur de littérature à l'université, sous l'alias Jonathan Moore. Mais chassez le naturel... sans parler des vieilles voix dans sa tête impossible à faire taire... Sans en dire trop, on peut dire que Joe n'a pas tardé à retrouver ses vieilles habitudes. Et maintenant il est de retour à New York, où tout a commencé, pour une dernière aventure.

